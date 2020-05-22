В Новочеркасске мотоциклист получил травмы в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия в Новочеркасске пострадал один человек. Авария случилась на спуске Герцена 24 мая около 16:30.По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла «Хонда» врезался в попутный грузовик МАЗ, за рулём которого был 30-летний автомобилист.В ведомстве добавили, что у него не было прав.