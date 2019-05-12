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Водитель мотоцикла пострадал при ночном ДТП в Ростове

Водитель мотоцикла пострадал при ночном ДТП в Ростове
При аварии в Ростове-на-Дону пострадал водитель мотоцикла. ДТП случилось около 23 часов 13 мая на улице Малиновского.

В районе дома № 9 столкнулись мотоцикл «Хонда» под управлением 36-летнего мужчины и «Киа Рио», за рулём которого находился 46-летний водитель. В результате аварии травмы получил владелец «байка».

- Медики доставили его в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. Все детали дорожно-транспортного происшествия уточняются.

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