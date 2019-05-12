Водитель мотоцикла пострадал при ночном ДТП в Ростове



При аварии в Ростове-на-Дону пострадал водитель мотоцикла. ДТП случилось около 23 часов 13 мая на улице Малиновского.



В районе дома № 9 столкнулись мотоцикл «Хонда» под управлением 36-летнего мужчины и «Киа Рио», за рулём которого находился 46-летний водитель. В результате аварии травмы получил владелец «байка».



- Медики доставили его в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Все детали дорожно-транспортного происшествия уточняются.