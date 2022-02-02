На Дону при пожаре в подсобке магазина заживо сгорел 49-летний мужчина

Фото: МКУ Чертковского района «Управление по делам ГО и ЧС»

В центре поселка Чертково при пожаре в подсобном помещении магазина «Универсам» погиб 49-летний мужчина. Трагедия случилась около восьми утра 3 февраля на улице Петровского, 26Е.Предварительно известно, что мужчина закурил в подсобке и уснул. Непотушенный окурок и стал причиной пожара. Спасателей вызвали сотрудники магазина. На момент прибытия огнеборцев пламя распространилось по всей подсобке. Когда огонь удалось потушить, внутри помещения нашли обгоревшее тело мужчины.В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах.