На Дону при пожаре в подсобке магазина заживо сгорел 49-летний мужчина
В центре поселка Чертково при пожаре в подсобном помещении магазина «Универсам» погиб 49-летний мужчина. Трагедия случилась около восьми утра 3 февраля на улице Петровского, 26Е.
Предварительно известно, что мужчина закурил в подсобке и уснул. Непотушенный окурок и стал причиной пожара. Спасателей вызвали сотрудники магазина. На момент прибытия огнеборцев пламя распространилось по всей подсобке. Когда огонь удалось потушить, внутри помещения нашли обгоревшее тело мужчины.
В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах.