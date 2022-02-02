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На Дону при пожаре в подсобке магазина заживо сгорел 49-летний мужчина

На Дону при пожаре в подсобке магазина заживо сгорел 49-летний мужчина

В центре поселка Чертково при пожаре в подсобном помещении магазина «Универсам» погиб 49-летний мужчина. Трагедия случилась около восьми утра 3 февраля на улице Петровского, 26Е.

Предварительно известно, что мужчина закурил в подсобке и уснул. Непотушенный окурок и стал причиной пожара. Спасателей вызвали сотрудники магазина. На момент прибытия огнеборцев пламя распространилось по всей подсобке. Когда огонь удалось потушить, внутри помещения нашли обгоревшее тело мужчины.

В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах.
Фото: МКУ Чертковского района «Управление по делам ГО и ЧС»
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