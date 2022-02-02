В Ростовской области при пожаре сгорел 73-летний мужчина

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В Тарасовском районе при пожаре в летней кухне собственного дома сгорел 73-летний мужчина. Возгорание случилось ночью 3 февраля на улице Кирова в слободе Ефремово-Степановка.Пожарных вызвали жители соседних домов. Их разбудили запах дыма и громкий треск. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 24 квадратных метра жилища. Внутри находился хозяин.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что с огнем боролись шесть человек на двух спецмашинах. Когда пламя удалось потушить, спасатели нашли тело дедушки. К сожалению, спасти его не удалось. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.