При пожаре в частном доме в Ростове 48-летний мужчина сгорел заживо

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Житель Ростова сгорел заживо во время пожара в частном доме. Трагедия произошла утром 1 февраля на улице 2-й Кольцевой, 125.Дом загорелся около 11 часов. Огонь быстро распространялся по комнате, уничтожая вещи, мебель и бытовую технику. Соседи увидели столб черного дыма, валившего из жилья, и вызвали спасателей.- На место направили 12 человек на двух спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду пожарных в огне оказалось порядка 30 квадратных метров. Пламя полностью потушили через полчаса. Когда спасатели стали проливать конструкции, то нашли тело 48-летнего мужчины. Он скончался от многочисленных ожогов. Предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.