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В Ростовской области мужчина обгорел при пожаре в своей квартире

В Ростовской области мужчина обгорел при пожаре в своей квартире

В Константиновске при пожаре в одной из квартир многоэтажки пострадал 43-летний мужчина. Возгорание произошло около четырех утра 30 января на улице Ленина.

Что именно послужило причиной пожара, пока не известно. Пожарных вызвали жильцы дома, услышавшие запах гари. На момент прибытия спасателей горело восемь квадратных метров жилища. Пострадал хозяин квартиры, он получил ожоги. Скорее всего, мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, а в результате едва не сгорел заживо.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь тушили семь человек на двух спецмашинах.
Фото: Яндекс.Новости
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