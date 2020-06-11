На Дону падение дерева привело к возгоранию проводов ЛЭП

В Ростовской области в результате падения дерева произошло возгорание проводов. ЧП случилось в Каменске-Шахтинском 14 июня.В этот день в городе бушевал ураган. Сильный ветер повалил несколько деревьев. Одно из них упало на линию электропередачи. Это привело к возгоранию провода. Горящий кабель качало из стороны в сторону, он воспламенял ветки. В итоге кусок провода упал на землю и поджёг траву.В результате происшествия никто не пострадал. За происходящим местные жители наблюдали из окон своих домов.Ремонтная бригада электриков прибыла на место в тот же вечер.Кроме того, рядом оказался повален огромный тополь. Его ствол и ветви заняли часть дороги и тротуар.