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На Дону падение дерева привело к возгоранию проводов ЛЭП

На Дону падение дерева привело к возгоранию проводов ЛЭП

В Ростовской области в результате падения дерева произошло возгорание проводов. ЧП случилось в Каменске-Шахтинском 14 июня.

В этот день в городе бушевал ураган. Сильный ветер повалил несколько деревьев. Одно из них упало на линию электропередачи. Это привело к возгоранию провода. Горящий кабель качало из стороны в сторону, он воспламенял ветки. В итоге кусок провода упал на землю и поджёг траву.

В результате происшествия никто не пострадал. За происходящим местные жители наблюдали из окон своих домов.

Ремонтная бригада электриков прибыла на место в тот же вечер.

Кроме того, рядом оказался повален огромный тополь. Его ствол и ветви заняли часть дороги и тротуар.

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