Во дворе жилого дома в Ростове упало дерево



В Ростове-на-Дону рухнуло большое дерево. Происшествие случилось во дворе жилого дома № 92 по улице 2-й Краснодарской.



Сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую службу днём 26 января. Огромный сухой ствол надломился и упал на стоящее рядом дерево.



- На место выезжала поисково-спасательная группа, - прокомментировали в ростовском Управлении по делам ГО и ЧС. - Спасатели убрали свисающий ствол дерева.



Специалисты распилили его на части и убрали. В результате небольшого ЧП никто не пострадал. К счастью, под деревом не было автомобилей.



В прошедшую субботу, 25 января, на Ростов-на-Дону обрушился настоящий ураган. Сильный ветер повалил новогодние украшения на Соборной площади, на нескольких улицах обрушил деревья на припаркованные автомобили. В некоторых районах ураган повалил скамейки, мусорные контейнеры, сорвал кровлю с крыш домов. За пределами города ветер спровоцировали пыльную бурю.