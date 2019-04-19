В Ростовской области пенсионер застрелил сына из охотничьего ружья



В Ростовской области 70-летний мужчина подозревается в убийстве собственного сына. Трагедия произошла в Донецке 19 апреля. Сейчас пенсионер находится под стражей.



По версии следователей, отец и его 46-летний сын находились на территории своего дома. Между ними был давний конфликт по поводу раздела имущества. В тот злополучный день мужчины снова ругались. В ходе ссоры пенсионер взял охотничье ружьё, навёл его на сына и выстрелил. Пострадавший получил огнестрельное ранение брюшной полости, из-за чего скончался на месте.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



- Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Сейчас специалисты устанавливают все детали происшествия.