На Дону будут судить пятерых мужчин, обвиняемых в похищении знакомого

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В Ростовской области перед судом предстанут пятеро мужчин, обвиняемых в похищении своего знакомого. Они стали фигурантами уголовного дела сразу по нескольким статьям. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в июле 2020 года один из подозреваемых задумал вернуть свое имущество и деньги. Он собрал компанию из четверых мужчин и ввел их в курс дела. Фигуранты решили похитить своего знакомого, который, очевидно, и распоряжался имуществом главаря образовавшейся группировки. Вместе они приехали в поселок Синегорский Белокалитвинского района, где встретились с потерпевшим. Сначала они избивали его и пытались угрожать чем-то, похожим на нож. Вскоре им показалось, что этого мало. Они вывезли знакомого в поле за селом, где снова начали его избивать и требовать вернуть имущество и деньги. Не выдержав пытки, пострадавший сдался и согласился все вернуть. Когда ему удалось освободиться, он немедленно сообщил о случившемся в полицию. Злоумышленников задержали.Во время обыска в домах у подозреваемых нашли наркотики, две осколочные гранаты и боевые патроны. На мужчин завели уголовное дело с целым набором статей. Они обвиняются в похищении человека, вымогательстве, незаконном хранении боеприпасов, а также в незаконном хранении наркотических средств. В среднем им грозит до 15 лет лишения свободы.- Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.