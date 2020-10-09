В Ростовской области двое мужчин обвиняются в похищении человека и покушении на убийство

В Гуково двое местных мужчин предстанут перед судом за совершение особо тяжких преступлений. Об этом 12 октября сообщил СУ СК РФ по Ростовской области.По версии следствия, в декабре 2019 года мужчины неоднократно нападали на различные коммерческие организации, пытаясь украсть деньги. Обвиняемые промышляли разбоем и вымогательством на территории городов Гуково и Новошахтинск. Помимо этого, мужчины обвиняются по статьям «Покушение на кражу» и «Покушение на разбой».Позже, 2 января 2020 года, гуковчане похитили своего 23-летнего знакомого. Злоумышленники обманом заманили парня в безлюдное место и потребовали у него 300 тысяч рублей. Получив отказ, один из обвиняемых попытался его задушить. Из-за нехватки кислорода парень потерял сознание, а мужчины, решив, что он скончался, скрылись с места преступления.Вскоре обвиняемых задержали и заключили под стражу. Кроме того, мужчины обвиняются по статьям «Похищение человека» и «Покушение на убийство».- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.Если вину злоумышленников докажут, им грозит от 10 лет тюрьмы.