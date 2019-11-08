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В Донбассе в боях погиб уроженец Ростовской области

В Донбассе в боях погиб уроженец Ростовской области
Во время боевых действий в Донбассе погиб уроженец донского региона. Несчастный случай произошел 8 ноября.

По данным DonDay.ru, в боях погиб 44-летний Олег Бочаров с позывным «Космич». На территорию Донбасса он приехал из города Азова Ростовской области. В начале военных действий вызвался добровольцем, после чего принимал участие в различных боях на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Родные и сослуживцы Олега считают его настоящим героем и не могут унять горечь от невосполнимой утраты.

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