В Донбассе в боях погиб уроженец Ростовской области



Во время боевых действий в Донбассе погиб уроженец донского региона. Несчастный случай произошел 8 ноября.



По данным DonDay.ru, в боях погиб 44-летний Олег Бочаров с позывным «Космич». На территорию Донбасса он приехал из города Азова Ростовской области. В начале военных действий вызвался добровольцем, после чего принимал участие в различных боях на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.



Родные и сослуживцы Олега считают его настоящим героем и не могут унять горечь от невосполнимой утраты.