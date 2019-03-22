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В Донбассе убили 20-летнего солдата из Таганрога

В Донбассе убили 20-летнего солдата из Таганрога
Во время боевых действий в Донбассе погиб 20-летний таганрожец.

Как сообщает DonDay.ru, Алексея Г. убили 19 марта. При каких обстоятельствах произошла трагедия, пока не известно. Предположительно, его убили украинские боевики.

Известно, что Алексей родился в Таганроге. В Донбасс он отправился добровольцем несколько лет назад. Получил позывной «Псих» и служил в бригаде Захара Прилепина.

Добавим, что участие в боевых действиях в ЛНР и ДНР является добровольным.

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