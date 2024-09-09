В Ростове пожар на мебельном складе потушили спустя девять часов

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В Ростове-на-Дону спустя девять часов потушили пожар в мебельном цеху. Огонь вспыхнул 8 сентября около 21:00.Жители города увидели густой столб дыма на улице Черевичкина, 97. Оказалось, что на территории мебельного склада загорелись два ангара. Люди немедленно вызвали пожарных.Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что пламя охватило территорию площадью 1 000 квадратных метров. Для тушения огня были задействованы 57 пожарных и 17 автоцистерн.К 6:00 пожарные полностью потушили огонь. Пострадавших в результате пожара не обнаружено.