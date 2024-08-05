В Азове спустя 20 часов потушили пожар на складе с покрышками

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Азове спустя 20 часов потушили пожар на складе с автопокрышками. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.ЧП произошло 4 августа в промышленной зоне в переулке Дачном, 44. Около 16:30 там вспыхнул мусор. Вскоре огонь перекинулся на складское помещение. После этого пламя охватило порядка 5 000 квадратных метров.На место приехали более 100 спасателей. К тушению огня привлекли свыше 30 единиц спецтехники, включая пожарный поезд. Только 5 августа к 13:00 со стихией удалось справиться.Почти сутки местные жители задыхались от дыма. Специалисты проводят замеры качества воздуха.Причина пожара станет известна после экспертизы.