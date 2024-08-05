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В Азове спустя 20 часов потушили пожар на складе с покрышками

В Азове спустя 20 часов потушили пожар на складе с покрышками
В Азове спустя 20 часов потушили пожар на складе с автопокрышками. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ЧП произошло 4 августа в промышленной зоне в переулке Дачном, 44. Около 16:30 там вспыхнул мусор. Вскоре огонь перекинулся на складское помещение. После этого пламя охватило порядка 5 000 квадратных метров.

На место приехали более 100 спасателей. К тушению огня привлекли свыше 30 единиц спецтехники, включая пожарный поезд. Только 5 августа к 13:00 со стихией удалось справиться.

Почти сутки местные жители задыхались от дыма. Специалисты проводят замеры качества воздуха.

Причина пожара станет известна после экспертизы.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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