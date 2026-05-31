Масштабный пожар на нефтебазе: кадры последствий опубликовали власти Дона

Фото: глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова

В ночь на 31 мая в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара на нефтебазе. Возгорание, предположительно, вызванное падением обломков беспилотника, охватило площадь 3 600 квадратных метров. Глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова опубликовала в своих социальных сетях фотографии, демонстрирующие масштабы происшествия и его последствия.По информации районной администрации, инцидент произошел около 02:20, когда обломки БПЛА попали в топливное хранилище, принадлежащее частному предприятию.К тушению пожара привлечены более 100 человек, включая сотрудников экстренных служб и пожарных. Несмотря на активную работу, на данный момент очаг возгорания полностью не локализован. Специалисты продолжают прилагать все усилия для минимизации ущерба, и, как сообщают власти, ситуация находится под контролем.Важно отметить, что среди жителей поселка пострадавших нет. Однако стихия привела к значительным разрушениям:Площадь пожара — 3 600 квадратных метров.Повреждены 17 жилых домовладений, 1 автомобиль, 3 магазина и 1 аптека.В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в пострадавшем районе, которые, как ожидается, будут завершены в течение 30 минут. Расследование причин происшествия и оценка полного ущерба продолжаются.