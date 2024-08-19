Губернатор Ростовской области прокомментировал пожар на нефтебазе в Пролетарске

Фото: правительство РО

Пожар на нефтебазе в Пролетарске до сих пор не потушен. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил 19 августа, что для борьбы с огнем были привлечены дополнительные силы и средства.- С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведён в режим чрезвычайной ситуации. Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения, - рассказал глава региона.Специалисты работают в условиях высоких температур. Из-за пожара 18 пожарных обратились за медицинской помощью, 14 из них получили амбулаторное лечение. Остальные с ожогами средней тяжести находятся в центральной районной больнице. Двух пострадавших перевезут в больницы Ростова. Также в Пролетарск направлена дополнительная бригада медиков.Для бесперебойной работы пожарных организован подвоз воды.