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Губернатор Ростовской области прокомментировал пожар на нефтебазе в Пролетарске

Губернатор Ростовской области прокомментировал пожар на нефтебазе в Пролетарске
Пожар на нефтебазе в Пролетарске до сих пор не потушен. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил 19 августа, что для борьбы с огнем были привлечены дополнительные силы и средства.

- С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведён в режим чрезвычайной ситуации. Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения, - рассказал глава региона.

Специалисты работают в условиях высоких температур. Из-за пожара 18 пожарных обратились за медицинской помощью, 14 из них получили амбулаторное лечение. Остальные с ожогами средней тяжести находятся в центральной районной больнице. Двух пострадавших перевезут в больницы Ростова. Также в Пролетарск направлена дополнительная бригада медиков.

Для бесперебойной работы пожарных организован подвоз воды.
Фото: правительство РО
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