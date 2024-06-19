Второй резервуар с горючим разгерметизировался на нефтебазе в Азове из-за пожара

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В Азове Ростовской области из-за пожара на нефтебазе разгерметизировался второй резервуар с горючим. Спасатели больше 30 часов пытаются потушить огонь.- К сожалению, не удаётся стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара, - сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.Напомним, ЧП произошло 18 июня около 04:00. В результате атаки беспилотников вспыхнул один из резервуаров с горючим. Пламя охватило около 3 200 квадратных метров. Тушить огонь продолжают свыше 200 пожарных.