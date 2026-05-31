На Дону эвакуировали жителей после атаки БПЛА на топливное хранилище

В ночь на 31 мая в Матвеево-Курганском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников. В результате падения обломков БПЛА возгорелось топливное хранилище частного предприятия, которое снабжает сельхозпроизводителей.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в целях обеспечения безопасности жители близлежащих частных домов были оперативно эвакуированы.

Пострадавших среди населения нет, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия работают экстренные службы, в тушении пожара задействован пожарный поезд. Информация о возможных пострадавших будет уточняться.

Помимо возгорания топливного хранилища, в поселке Матвеево-Курган атака беспилотников привела к повреждению других объектов. Отмечается, что были повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Указанные объекты пострадали от повреждения крыши, остекления и газовой трубы. Поступление газа к поврежденным объектам было немедленно перекрыто. Жертв среди населения в результате этих инцидентов также нет.

В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Власти призывают жителей региона сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
Фото: Дондей
