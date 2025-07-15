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На трассе в Ростовской области пострадал водитель автомобиля, врезавшись в столб

На трассе в Ростовской области пострадал водитель автомобиля, врезавшись в столб
В Аксайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель автомобиля.

Инцидент произошёл 15 июля недалеко от посёлка Рассвет. Водитель автомобиля «Рено Кангу» не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. Из-за аварии на трассе образовалась пробка длиной более семи километров.

От удара автомобиль получил серьёзные повреждения.

Как уточнили в МБУ АР УПЧС, в результате ДТП 60-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Фото: МБУ АР УПЧС
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