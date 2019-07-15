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ДТП с грузовиком спровоцировало многокилометровую пробку на Северном обходе Ростова

ДТП с грузовиком спровоцировало многокилометровую пробку на Северном обходе Ростова

В Аксайском районе 17 июля произошла авария с участием большегруза. ДТП спровоцировало огромную пробку на Северном обходе Ростова-на-Дону. Скорость потока на участке не превышает 2-3 километров в час.

Пробка начинается от кольца Щепкинского сельского поселения и тянется вплоть до Мясниковского района. На участке ДТП работают правоохранители, из-за чего движение затруднено в обе стороны. Многие автомобилисты стоят на жаре уже несколько часов.
В настоящее время пробка только увеличивается.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В момент удара скорость была достаточно высокой, легковушка превратилась в груду металла и загорелась. Большегруз отбросило в кювет.

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