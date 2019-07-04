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Крупный пожар в Ростовской области тушили 32 человека

Крупный пожар в Ростовской области тушили 32 человека
Жилой дом сгорел в Аксайском районе Ростовской области. Одноэтажное здание с четырьмя квартирами вспыхнуло 5 июля около 23 часов. Пожар произошёл на улице Аксайской в посёлке Элитном.

- Крыша дома № 8 горела на площади 500 квадратных метров, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спустя какое-то время пожару объявили ранг 1 БИС. Ликвидировать возгорание удалось за полтора часа. К тушению привлекались 32 человека, из них 17 – сотрудники МЧС.

К счастью, ни один человек не пострадал в результате происшествия.

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