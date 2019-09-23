На площади 150 квадратных метров в Ростовской области горел частный дом



В Аксайском районе Ростовской области на большой площади горел частный дом. Пожар случился в хуторе Камышеваха вечером 25 сентября.



Возгорание произошло примерно в 22:30 в доме № 9 на улице Донской. От МЧС к тушению привлекались 49 человек и 12 единиц техники. Огонь горел на площади 150 квадратных метров. Локализовать пожар удалось только спустя полтора часа. Около 00:30 он был потушен.



- Ни один человек не пострадал в результате происшествия, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Причина возгорания устанавливается