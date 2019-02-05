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В Ростове на Филимоновской произошёл крупный пожар

В Ростове на Филимоновской произошёл крупный пожар
В Ростове произошёл крупный пожар в двухэтажном здании. Возгорание началось 6 февраля в частном доме на улице Филимоновской.

Сообщение о пожаре поступило около 21:30. Огонь пылал на площади 72 квадратных метра.

- К тушению привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ликвидировать возгорание удалось в течение 40 минут. Во время ЧП ни один человек не пострадал. Эксперты во время проверки установят, что стало причиной случившегося.

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