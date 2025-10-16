Фото: Дондей

У общежития ДГТУ в Ростове таксист врезался в металлическое ограждение. Авария произошла утром 16 октября на проспекте Шолохова.Вставший посреди дороги «Черри» ростовчане заметили у дома № 94/77. Водители ехали по проспекту на работу, но не смогли проехать по одной из полос дороги. Путь перегородила врезавшаяся в забор легковушка.По видео видно, как от удара согнулась часть металлического забора. Возможно, повреждения получила и передняя часть автомобиля.Вероятно, виновник ДТП ослабил внимание и потерял управление. В итоге «Черри» на полном ходу столкнулась с ограждением.Постепенно на улице образовывается пробка. В утренние часы многие спешат на работу. Не исключено, что вставший на дороге транспорт только усложнит и так загруженное машинами движение.