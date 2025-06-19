Коммунальный фонтан высотой три метра забил в городе Шахты

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В городе Шахты, что в Ростовской области, зафиксирован свежий случай аварии на коммунальных коммуникациях. В поселке ХБК, на улице Текстильной, 19 июня произошел прорыв водопроводной трубы, вследствие чего образовался водный гейзер, достигающий в высоту около трех метров.Сильные потоки воды бьют прямо из-под земли, растекаясь по проезжей части. Транспортные средства, двигающиеся по дороге, попадают под водяную завесу.В социальных сетях пользователи с иронией подмечают, что теперь у них появилась возможность бесплатно помыть свои автомобили.