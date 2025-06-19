Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коммунальный фонтан высотой три метра забил в городе Шахты

Коммунальный фонтан высотой три метра забил в городе Шахты

В городе Шахты, что в Ростовской области, зафиксирован свежий случай аварии на коммунальных коммуникациях. В поселке ХБК, на улице Текстильной, 19 июня произошел прорыв водопроводной трубы, вследствие чего образовался водный гейзер, достигающий в высоту около трех метров.

Сильные потоки воды бьют прямо из-под земли, растекаясь по проезжей части. Транспортные средства, двигающиеся по дороге, попадают под водяную завесу.

В социальных сетях пользователи с иронией подмечают, что теперь у них появилась возможность бесплатно помыть свои автомобили.
Фото: К вашим услугам
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.