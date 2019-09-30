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В Таганроге из-под земли забил огромный коммунальный фонтан: видео

В Таганроге из-под земли забил огромный коммунальный фонтан: видео
Коммунальный фонтан высотой в несколько метров забил в Таганроге. Прорыв трубы произошёл утром 2 октября.

На улице Нестора Кукольника из-за аварии на водопроводе началась утечка, которая вскоре превратилась в гейзер. Мощная струя воды била из-под земли в районе гаражного кооператива. Высота фонтана составляла примерно пять метров. Многие автомобилисты направились на место инцидента, чтобы помыть свои машины и не дать воде пропасть зря.

В таганрогском водоканале сообщили, что на месте уже работает бригада специалистов. Они в скором времени должны устранить аварию. Эксперты добавили, что местным жителям не грозит отключение воды.

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