В Таганроге из-под земли забил огромный коммунальный фонтан: видео



Коммунальный фонтан высотой в несколько метров забил в Таганроге. Прорыв трубы произошёл утром 2 октября.



На улице Нестора Кукольника из-за аварии на водопроводе началась утечка, которая вскоре превратилась в гейзер. Мощная струя воды била из-под земли в районе гаражного кооператива. Высота фонтана составляла примерно пять метров. Многие автомобилисты направились на место инцидента, чтобы помыть свои машины и не дать воде пропасть зря.



В таганрогском водоканале сообщили, что на месте уже работает бригада специалистов. Они в скором времени должны устранить аварию. Эксперты добавили, что местным жителям не грозит отключение воды.

