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Фонтан высотой в пять метров забил из-под земли в Шахтах

Фонтан высотой в пять метров забил из-под земли в Шахтах
В Шахтах из-под земли забил коммунальный фонтан. Трубу прорвало на улице Ворошилова в ночь на 18 сентября.

Идя на работу, местным жителям пришлось пробираться через настоящую реку. Дороги города и так были залиты из-за ливня, который прошёл накануне, а тут ещё случилась авария на водопроводе. В районе одного из магазинов бил настоящий фонтан высотой примерно пять метров. Автомобилисты быстро сориентировались в ситуации и стали мыть свои машины под струёй воды.

Через какое-то время на месте уже работали сотрудники водоканала. Очевидцы отмечают, что подобные ситуации часто происходят на Ворошиловской улице.

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