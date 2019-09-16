Фонтан высотой в пять метров забил из-под земли в Шахтах



В Шахтах из-под земли забил коммунальный фонтан. Трубу прорвало на улице Ворошилова в ночь на 18 сентября.



Идя на работу, местным жителям пришлось пробираться через настоящую реку. Дороги города и так были залиты из-за ливня, который прошёл накануне, а тут ещё случилась авария на водопроводе. В районе одного из магазинов бил настоящий фонтан высотой примерно пять метров. Автомобилисты быстро сориентировались в ситуации и стали мыть свои машины под струёй воды.



Через какое-то время на месте уже работали сотрудники водоканала. Очевидцы отмечают, что подобные ситуации часто происходят на Ворошиловской улице.