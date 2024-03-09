Эвакуировали ТЦ «Мегамаг» под Ростовом

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Утром 9 марта произошла эвакуация торгового центра «Мегамаг». В 11:00 посетителям и персоналу было объявлено о необходимости покинуть здание и выйти на улицу Пойменную.Согласно свидетельствам покупателей, тревога была объявлена через громкоговоритель, всех призвали покинуть помещение, на месте появились спецслужбы. На данный момент никому не разрешается возвратиться внутрь.Официальные причины эвакуации неизвестны. МЧС Ростовской области сообщило, что в торговом центре не было зарегистрировано пожара.- Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.