В Ростове эвакуировали торговый центр из-за сработавшей сигнализации
В Северном микрорайоне Ростова эвакуировали торговый центр. Причиной стала сработавшая сигнализация.
Инцидент произошёл в субботу, 23 марта, в ТЦ «Вавилон», расположенном на проспекте Космонавтов. В помещении внезапно сработала сигнализация. По громкоговорителю посетителей попросили покинуть здание.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, тревога оказалась ложной.
- В помещении сработала пожарная сигнализация. Специалисты провели проверку, возгорания либо задымления обнаружено не было, - пояснили в спасательном ведомстве. – Эвакуация была отменена.
Вскоре посетители смогли вернуться в торговый центр.