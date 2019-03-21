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В Ростове эвакуировали торговый центр из-за сработавшей сигнализации

В Ростове эвакуировали торговый центр из-за сработавшей сигнализации
В Северном микрорайоне Ростова эвакуировали торговый центр. Причиной стала сработавшая сигнализация.

Инцидент произошёл в субботу, 23 марта, в ТЦ «Вавилон», расположенном на проспекте Космонавтов. В помещении внезапно сработала сигнализация. По громкоговорителю посетителей попросили покинуть здание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, тревога оказалась ложной.
- В помещении сработала пожарная сигнализация. Специалисты провели проверку, возгорания либо задымления обнаружено не было, - пояснили в спасательном ведомстве. – Эвакуация была отменена.

Вскоре посетители смогли вернуться в торговый центр.

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