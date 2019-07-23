Год колонии получил мужчина, угрожавший пистолетом продавцу шаурмы



В Ростове тюремный срок получил мужчина, ради шаурмы угрожавшего продавцу пистолетом. О происшествии сообщили в Железнодорожном районном суде Ростова.



Как рассказали продавцы, работающие в ларьке, один из них в какой-то момент услышал звук, будто в стену магазина бросили камень. Выглянув посмотреть, что происходит, он заметил стоявшего рядом мужчину. Тот поздоровался и неожиданно выхватил пневматический пистолет. Вооружённый стал требовать сделать ему шаурму.



Продавец быстро забежал обратно и попытался вызвать полицию, но злоумышленник просунул оружие в окошко, через которое подаётся еда и снова стал угрожать.



Повара приготовили ему шаурму и отдали. Сумма ущерба составила 150 рублей. Взяв еду, обвиняемый ушёл. Продавцы сразу вызвали полицию, и подозреваемого скоро задержали.



- Его признали виновным по статье «Разбой», - добавили в суде. - Ему назначили наказание в виде одного когда и одного месяца лишения свободы.



Срок он будет отбывать в колонии общего режима.