Мужчина, избивший мать ради телефона, получил тюремный срок в Ростове



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В Ростове тюремный срок получил мужчина, избивший мать, которая не хотела отдавать ему телефон.



Согласно информации в картотеке Ленинского районного суда, инцидент произошёл 9 апреля 2019 года. Жена обвиняемого боялась, что муж может тайно взять её телефон и продать. На вырученные деньги он купил бы наркотики. Чтобы этого не допустить, женщина отдала телефон его матери. В указанный день мужчина стал требовать вернуть ему аппарат. Ничего не добившись от супруги, он стал угрожать ей ножом и заставил ехать за гаджетом к его маме. Та находилась на работе — дежурила в ночную смену в магазине.



Жена позвонила ей и сообщила, что они скоро приедут. При этом она добавила, что муж угрожает ей ножом. Мать злоумышленника сразу позвонила в полицию и попросила правоохранителей приехать. О происходящем она предупредила и охранника магазина.



Когда супруги приехали, женщина пыталась потянуть время до приезда полицейских и повела сына в подсобку. В этот момент матери позвонили, и мужчина понял, что это правоохранители. Узнав, что мать вызвала их, обвиняемый выхватил у нее телефон и попытался скрыться, но та задержала его. Он повалил её на пол и стал бить руками по голове и телу. Женщина вырвалась и попыталась бежать, но мужчина догнал её и снова набросился. К счастью, тут подоспел охранник и оттащил нападавшего. Он постарался уйти, но на выходе из магазина его задержали полицейские.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о грабеже, совершённом с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.



- Фигурант приговорён к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в Ленинском районном суде.