Ростовчанин, напавший на пожилую соседку, получил тюремный срок



В Ростове-на-Дону осудили мужчину, напавшего на соседку. Он обвиняется по статье «Разбой».



Инцидент произошёл 8 февраля 2019 года. Около 14 часов ростовчанин увидел, что дверь в квартиру его соседки не заперта. Он вошёл внутрь и, увидев женщину, стал требовать у неё деньги. Та ответила, что она пенсионерка и не располагает средствами. Мужчина разозлился и, схватив полотенце, начал душить им свою жертву. Он снова потребовал от неё деньги и, не получив их, взял кухонный нож. Злоумышленник ударил им соседку в шею. К счастью, рана оказалась несерьёзной.



Потерпевшая попыталась убежать, но безуспешно. Тогда она стала звать на помощь. Её зов услышал один из жильцов. Он скрутил нападавшего и удерживал его до приезда правоохранителей.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой».



В Пролетарском районном суде добавили, что ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.