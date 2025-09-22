Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Юрий Слюсарь: В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Юрий Слюсарь: В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
В Ростовской области в ночь на 22 сентября отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы противовоздушной обороны оперативно сработали в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

К счастью, никто не пострадал. Тем не менее, в Миллеровском районе, в хуторе Красная звезда, пламя уничтожило сухую траву на площади в 100 квадратных метров.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что пожар был оперативно потушен.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.