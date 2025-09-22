Юрий Слюсарь: В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Фото: Дондей

В Ростовской области в ночь на 22 сентября отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Силы противовоздушной обороны оперативно сработали в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.К счастью, никто не пострадал. Тем не менее, в Миллеровском районе, в хуторе Красная звезда, пламя уничтожило сухую траву на площади в 100 квадратных метров.Юрий Слюсарь подчеркнул, что пожар был оперативно потушен.