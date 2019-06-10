Двух школьников, плававших на судовом ходу, спасли в районе набережной в Ростове



В районе набережной в Ростове спасатели вытащили из воды двух школьников. Подростки купались на судовом ходу. ЧП произошло около 17 часов 12 июня.



Сотрудники Ростовского поисково-спасательного подразделения заметили детей, плавающих по судовому ходу. Мальчики не учли, что течение на фарватере особенно сильное и непредсказуемое. Увидев спасателей, они стали звать на помощь.

- Спасатели Дмитрий Глущенко и Виталий Сиченко взяли детей на борт спасательного судна и доставили на берег, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.



В спасательном ведомстве отметили, что как только дети оказались на берегу, на Дону началась разводка, и по реке пошли суда. Если бы спасатели не оказались рядом, дети могли попасть под баржу.