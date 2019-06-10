Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Двух школьников, плававших на судовом ходу, спасли в районе набережной в Ростове

Двух школьников, плававших на судовом ходу, спасли в районе набережной в Ростове
В районе набережной в Ростове спасатели вытащили из воды двух школьников. Подростки купались на судовом ходу. ЧП произошло около 17 часов 12 июня.

Сотрудники Ростовского поисково-спасательного подразделения заметили детей, плавающих по судовому ходу. Мальчики не учли, что течение на фарватере особенно сильное и непредсказуемое. Увидев спасателей, они стали звать на помощь.
- Спасатели Дмитрий Глущенко и Виталий Сиченко взяли детей на борт спасательного судна и доставили на берег, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

В спасательном ведомстве отметили, что как только дети оказались на берегу, на Дону началась разводка, и по реке пошли суда. Если бы спасатели не оказались рядом, дети могли попасть под баржу.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.