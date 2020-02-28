Две пенсионерки пострадали при пожарах в Ростовской области



За минувшие сутки в Ростовской области в результате пожаров пострадали две пенсионерки. Оба случая произошли утром 1 марта.



Около 6 часов загорелся частный дом на улице Коммунистической в хуторе Рябичев Волгодонского района. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь горения составила 20 квадратных метров. В результате ЧП пострадала 67-летняя женщина. На месте работали семь спасателей и две единицы техники.



Через несколько часов случился пожар в многоэтажке на улице Королёва в Семикаракорске. Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров.



- В результате происшествия пострадала 61-летняя женщина, - добавили в спасательном ведомстве. - К тушению привлекали восемь человек личного состава и три единицы техники.



Пенсионерок доставили в больницы.