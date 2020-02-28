Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Две пенсионерки пострадали при пожарах в Ростовской области

Две пенсионерки пострадали при пожарах в Ростовской области
За минувшие сутки в Ростовской области в результате пожаров пострадали две пенсионерки. Оба случая произошли утром 1 марта.

Около 6 часов загорелся частный дом на улице Коммунистической в хуторе Рябичев Волгодонского района. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь горения составила 20 квадратных метров. В результате ЧП пострадала 67-летняя женщина. На месте работали семь спасателей и две единицы техники.

Через несколько часов случился пожар в многоэтажке на улице Королёва в Семикаракорске. Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров.

- В результате происшествия пострадала 61-летняя женщина, - добавили в спасательном ведомстве. - К тушению привлекали восемь человек личного состава и три единицы техники.

Пенсионерок доставили в больницы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.