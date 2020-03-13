Мужчина и пенсионерка погибли при пожарах в Ростовской области



В Ростовской области за сутки два человека погибли в результате пожаров. Оба трагических случая произошли 15 марта.



Около 6:30 в посёлке Матвеев Курган загорелся частный дом на улице Советской. Площадь пожара составила пять квадратных метров.



- К тушению привлекали пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По данным ведомства, на тушение ушло порядка десяти минут. В результате пожара погибла 70-летняя женщина. Причину возгорания устанавливают.



Второе ЧП случилось в Шахтах на улице Красной. Здесь около 16:30 начал пылать частный дом на площади 48 квадратных метров. На месте работали шесть спасателей и две единицы техники. После тушения пожарные обнаружили в доме труп мужчины. Погибшим оказался 32-летний дончанин. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.