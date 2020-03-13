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Мужчина и пенсионерка погибли при пожарах в Ростовской области

Мужчина и пенсионерка погибли при пожарах в Ростовской области
В Ростовской области за сутки два человека погибли в результате пожаров. Оба трагических случая произошли 15 марта.

Около 6:30 в посёлке Матвеев Курган загорелся частный дом на улице Советской. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

- К тушению привлекали пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, на тушение ушло порядка десяти минут. В результате пожара погибла 70-летняя женщина. Причину возгорания устанавливают.

Второе ЧП случилось в Шахтах на улице Красной. Здесь около 16:30 начал пылать частный дом на площади 48 квадратных метров. На месте работали шесть спасателей и две единицы техники. После тушения пожарные обнаружили в доме труп мужчины. Погибшим оказался 32-летний дончанин. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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