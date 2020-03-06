Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при пожарах погибли три человека

В Ростовской области при пожарах погибли три человека
Три человека стали жертвами пожаров в Ростовской области. Трагические случаи произошли 9 марта в разных городах региона.

Около 21 часа в Шахтах загорелся частный дом в переулке Лебедева. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На место выезжали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на тушение ушло примерно полчаса. В результате ЧП погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливают.

Практически в это же время, около 21:30, случился пожар в Новошахтинске. Горел частный дом на улице Красных Зорь. С пламенем удалось быстро справиться. Увы, в результате происшествия погиб 58-летний мужчина.

- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в спасательном ведомстве.

Причины пожаров пока не известны.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.