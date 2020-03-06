В Ростовской области при пожарах погибли три человека



Три человека стали жертвами пожаров в Ростовской области. Трагические случаи произошли 9 марта в разных городах региона.



Около 21 часа в Шахтах загорелся частный дом в переулке Лебедева. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На место выезжали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на тушение ушло примерно полчаса. В результате ЧП погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливают.



Практически в это же время, около 21:30, случился пожар в Новошахтинске. Горел частный дом на улице Красных Зорь. С пламенем удалось быстро справиться. Увы, в результате происшествия погиб 58-летний мужчина.



- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в спасательном ведомстве.



Причины пожаров пока не известны.