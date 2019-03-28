Авария с участием фуры спровоцировала огромную пробку на проспекте Стачки в Ростове



Утром в понедельник, 1 апреля, жители микрорайона Западного оказались в затруднительном положении. Из-за аварии на мосту Стачки в направлении центра образовалась огромная пробка.



По словам очевидцев, на мосту столкнулись фура и легковушка. Затор возник мгновенно и буквально за 20 минут растянулся на большое расстояние.

- Маршрутки преодолевают расстояние в одну остановку за 10-15 минут, - рассказала ростовчанка. - Вероятнее всего, многие сегодня опоздают на работу.



На 9:30 утра пробка начинается от улицы 2-й Кольцевой. Скорость движения по проспекту не превышает трёх километров в час.