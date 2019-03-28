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Авария с участием фуры спровоцировала огромную пробку на проспекте Стачки в Ростове

Авария с участием фуры спровоцировала огромную пробку на проспекте Стачки в Ростове
Утром в понедельник, 1 апреля, жители микрорайона Западного оказались в затруднительном положении. Из-за аварии на мосту Стачки в направлении центра образовалась огромная пробка.

По словам очевидцев, на мосту столкнулись фура и легковушка. Затор возник мгновенно и буквально за 20 минут растянулся на большое расстояние.
- Маршрутки преодолевают расстояние в одну остановку за 10-15 минут, - рассказала ростовчанка. - Вероятнее всего, многие сегодня опоздают на работу.

На 9:30 утра пробка начинается от улицы 2-й Кольцевой. Скорость движения по проспекту не превышает трёх километров в час.

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