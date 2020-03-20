ДТП с двумя автобусами на Стачки в Ростове спровоцировало огромную пробку



В районе ДТП на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону образовалась огромная пробка. На пересечении с переулком Виражным столкнулись автобусы № 71 и № 85-а. Происшествие случилось 23 марта около 17:30.



Как сообщалось ранее, водитель маршрутки № 85-а, предположительно, не выдержал дистанцию и врезался в автобус № 71. По оперативным данным, пострадали 13 человек. Их доставили в больницу.



Из-за аварии на проспекте Стачки образовался большой затор. Автомобили стоят от улицы Интернациональной до площади Стачки 1902 года. Скорость движения не составляет и нескольких километров в час. На прилегающих к мосту улицах движение также затруднено.