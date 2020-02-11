Делом убийцы Маргариты Кузьминовой займётся Южный окружной военный суд



В Ростове дело убийцы Маргариты Кузьминовой передали в Южный окружной военный суд. Об этом стало известно 13 февраля.



Давида С. обвиняют в нескольких убийствах, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Возбудить дело в отношении мужчины удалось только спустя порядка 18 лет после первого преступления. В октябре 2018-го он зверски убил 24-летнюю Маргариту Кузьминову, предварительно изнасиловав её.



Тело девушки обнаружили после нескольких дней поисков. Родные не теряли надежды отыскать её живой, но, увы, им не удалось этого сделать. Как выяснилось в ходе следствия, Давид С. заметил девушку, когда та прогуливалась по аллее в микрорайоне Суворовском. Он накинул ей на шею куртку и начал душить. Когда Маргарита лишилась чувств, он затащил её в кусты, изнасиловал и убил. Чуть позже он вернулся и надругался уже над мёртвой ростовчанкой.



Убитая Маргарита Кузьминова



На поиски подозреваемого ушло несколько недель. Когда следователи задержали его, они выяснили, что мужчина причастен к нескольким подобным преступлениям. В апреле и октябре 2000 года он напал на 27-летнюю и 32-летнюю девушек, изнасиловал и убил их. То же самое он повторил в 2001 и 2003 годах, напав на 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. Весной 2015-го он попытался повторить преступление, но жертве удалось сбежать.



По данным следствия, у него не нашли психических отклонений, но обнаружили расстройство сексуального характера в виде садизма.



Так как Давид С. - военнослужащий ЮФО, его дело передали в Юный окружной военный суд. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заседания будут проходить в закрытом режиме.