В суд направили дело убийцы ростовчанки Маргариты Кузьминовой



В Ростове-на-Дону завершили расследование дела в отношении убийцы 24-летней Маргариты Кузьминовой. По данным Следственного комитета РФ, Давид С. был причастен к нескольким другим подобным преступлениям. Он обвиняется по статьям «Покушение на изнасилование», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Кража» и «Убийство» (пять эпизодов).



Напомним, преступление, жертвой которого стала молодая девушка, потрясло всю Ростовскую область в октябре 2018 года. Маргарита Кузьминова прогуливалась по аллее в микрорайоне Суворовском. На одной из скамеек сидел Давид С. и выпивал. Заметив симпатичную девочку, он решил овладеть ею. Отморозок скрутил свою куртку и набросил её на шею Маргарите. От удушья девушка потеряла сознание, и подозреваемый оттащил её в безлюдное место. Затем ублюдок изнасиловал свою жертву, после чего безжалостно убил. Оставив тело на земле, он вернулся к выпивке. Когда градус алкоголя в крови вырос, Давид вернулся к телу несчастной девушки и снова надругался над ней.

Родственники, волонтёры, полицейские и неравнодушные местные жители несколько дней искали девушку. Спустя три дня они обнаружили её труп.



Через несколько недель 37-летнего Давида С. задержали и заключили под стражу. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый был причастен ещё к нескольким гнусным преступлениям. Два эпизода произошли в апреле и октябре 2000 года. Мужчина проходил воинскую службу в Ростове и, сбежав из части, напал на 27-летнюю и 32-летнюю девушек. Он похитил их с улицы, накинув на шею ремень. Изнасиловав свои жертвы, он задушил их.



Запись следственного эксперимента.



В ноябре 2001-го в хуторе Ленинаван Мясниковского района он также расправился с 16-летней девочкой. В июлей 2003-го — с 41-летней женщиной в Ростове. В марте 2015 года на улице Петренко в Ростове напал на 29-летнюю местную жительницу. К счастью, та оказала сопротивление, и изнасиловать девушку Давид С. не смог.



- В ходе экспертизы установлено, что задержанный не страдает каким-либо психическим расстройством. У него выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма, - сообщили в Следственном комитете России.



Так как ублюдка не могли задержать в течение порядка 18 лет, по некоторым преступлениям против половой неприкосновенности истёк срок давности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.