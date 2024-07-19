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В Ростовской области в ДТП с грузовиком и маршрутным такси пострадали восемь человек

В Ростовской области в ДТП с грузовиком и маршрутным такси пострадали восемь человек
В Ростовской области в ДТП с грузовиком и маршрутным такси пострадали восемь человек. 19 июля в районе поселка Каменоломни 65-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ-2217» не выдержал дистанцию и столкнулся с «Ладой Грантой».

После этого микроавтобус отбросило на припаркованную «Сканию», которая врезалась во встречный «Урал».

- В результате пострадали водитель и пассажир «Лады», водитель и пять пассажиров микроавтобуса, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Дондей
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