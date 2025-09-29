Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Более 100 пожаров потушили за неделю в Ростовской области. Данными поделились в донском ГУ МЧС.Так, спасатели участвовали в тушении 67 техногенных пожаров. В них было спасено 16 человек. Но три участника происшествий погибли.Например, в Сальском районе при пожаре погиб 66-летний мужчина. Возгорание случилось 27 сентября в селе Екатериновка. Когда на место прибыли пожарные, пламя охватило два квадратных метра. Во время тушения было обнаружено тело мертвого мужчины. Причина смерти - отравление угарным газом.Вдобавок пожарных привлекали к ликвидации 36 загораний сухой растительности на площади 1,24 гектаров и двух лесных пожаров.Также специалисты участвовали в тушении последствий 31 дорожно-транспортного происшествия, где спасли семь человек.На водных объектах не было зафиксировано происшествий.