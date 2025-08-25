Новости
За неделю в Ростовской области потушили более 300 пожаров

За неделю в Ростовской области потушили более 300 пожаров. Об этом проинформировали в донском МЧС.

Всего огнеборцы отреагировали на 317 пожаров, в которых спасли двух людей.

Также пожарные принимали участие в ликвидации 123 возгораний сухой травы и двух лесных пожаров.

Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации 40 ДТП. В них они спасли 13 человек.

Вдобавок на водных объектах было зафиксировано одно происшествие. К сожалению, в нем не удалось спасти одного человека.
Фото: МЧС России
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.