Фото: МЧС России

За неделю в Ростовской области потушили более 300 пожаров. Об этом проинформировали в донском МЧС.Всего огнеборцы отреагировали на 317 пожаров, в которых спасли двух людей.Также пожарные принимали участие в ликвидации 123 возгораний сухой травы и двух лесных пожаров.Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации 40 ДТП. В них они спасли 13 человек.Вдобавок на водных объектах было зафиксировано одно происшествие. К сожалению, в нем не удалось спасти одного человека.