В Ростовской области за 35 млн рублей выставили на продажу исторический особняк

Фото: Авито

В Таганроге выставлен на продажу за 35 миллионов рублей исторический особняк, известный под названием «Дом Рабиновича». Объявление о его продаже появилось на одном из популярных онлайн-сервисов в середине текущего месяца.Этот исторический объект, датируемый 1870 годом постройки, находится в самом центре приморского города. «Дом Рабиновича» обладает статусом объекта культурного наследия России и включен в перечень охраняемых исторических мест города. В объявлении указано, что здание находится в отличном состоянии, сохранив многие оригинальные детали. К особняку прилегает земельный участок, занимающий 16 соток. Одноэтажное здание построено из красного кирпича в историческом центре города и выделяется фасадом с семью оконными проемами. Вопреки распространенному мнению, его строителем был не нотариус Михаил Рабинович, а греческий купец второй гильдии Афанасий Брусоли.Десять лет спустя дом перешел в собственность провизора Я.С. Парнаха. Однако существует версия, что фактическим покупателем выступила супруга Михаила Абрамовича Рабиновича, соученика А.П. Чехова. После приобретения этого дома Михаил Абрамович Рабинович перестроил все старые постройки во дворе, возведя на их месте новые. В одном из новых зданий Рабинович открыл публичную библиотеку, которой заведовал брат Павла Филевского – Алексей Петрович.В 1913 году между владельцами Дома Рабиновича и хозяевами соседнего Дома Дросси возник конфликт из-за узкой полоски земли, расположенной между их участками. Эти узкие полоски земли, характерные для Таганрога, назывались «суточками». Судебный процесс между госпожой Стейгер, урожденной Дросси, и госпожой Рабинович продолжался восемь месяцев. В ходе разбирательства были заслушаны многочисленные свидетели, привлечены эксперты-архитекторы и организованы выездные проверки. Дело, казавшееся незначительным, приобрело широкий резонанс. В итоге, 9 марта 1914 года суд отклонил иск госпожи Рабинович на спорные «суточки».В 1925 году, после муниципализации всего жилого фонда площадью свыше 100 квадратных метров, Дом Рабиновича постигла та же участь – он был национализирован. С 1933 по 1982 год в здании проживал В.А. Зайцев, известный футболист, ставший впоследствии заслуженным тренером России. Во время немецкой оккупации Дом Рабиновича служил казармой для солдат. Зимой оккупанты использовали для отопления дрова, полученные из разобранного забора и фруктовых деревьев, росших во дворе. На территории также располагалась зенитная установка. Сейчас, по имеющимся данным, в здании функционирует бар.