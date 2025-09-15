В Ростовской области за прошедшую неделю потушили свыше 200 пожаров
В Ростовской области за прошедшую неделю потушили свыше 200 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Так пожарных привлекали к ликвидации 171 техногенного пожара. Спасателям удалось вызволить из огня четырех человека. Однако, в происшествии погиб один житель.
Помимо этого, огнеборцы участвовали в тушении 53 ландшафтных и трех лесных пожаров.
Огнеборцы принимали участие в ликвидации последствий 36 дорожно-транспортных происшествий. В них было спасено восемь человек.
Также на водных объектах зарегистрировано два происшествия, в которых погибло два человека.