Фото: МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за прошедшую неделю потушили свыше 200 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Так пожарных привлекали к ликвидации 171 техногенного пожара. Спасателям удалось вызволить из огня четырех человека. Однако, в происшествии погиб один житель.Помимо этого, огнеборцы участвовали в тушении 53 ландшафтных и трех лесных пожаров.Огнеборцы принимали участие в ликвидации последствий 36 дорожно-транспортных происшествий. В них было спасено восемь человек.Также на водных объектах зарегистрировано два происшествия, в которых погибло два человека.