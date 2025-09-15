Новости
В Ростовской области за прошедшую неделю потушили свыше 200 пожаров

В Ростовской области за прошедшую неделю потушили свыше 200 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Так пожарных привлекали к ликвидации 171 техногенного пожара. Спасателям удалось вызволить из огня четырех человека. Однако, в происшествии погиб один житель.

Помимо этого, огнеборцы участвовали в тушении 53 ландшафтных и трех лесных пожаров.

Огнеборцы принимали участие в ликвидации последствий 36 дорожно-транспортных происшествий. В них было спасено восемь человек.

Также на водных объектах зарегистрировано два происшествия, в которых погибло два человека.
Фото: МЧС по Ростовской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.