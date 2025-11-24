За неделю на в Ростовской области погибли два человека: ребенок от угарного газа и мужчина на рыбалке

Автомобильные аварии

Трагедии на воде

Пожары

Подготовка к пожароопасному сезону

Фото: МЧС Ростовской области

За прошедшую неделю спасатели зафиксировали два происшествия, которые стали причиной смерти жителей Ростовской области. Один из погибших — маленький ребенок, отравившийся угарным газом в пожаре, а второй — утонувший в водах Дона 55-летний мужчина.За семь дней в области случилось 35 дорожно-транспортных происшествий, потребовавших вмешательства спасателей. Один из инцидентов произошел вечером 21 ноября на трассе М-4 «Дон».Рядом с аэропортом Платов из грузовика, двигавшегося впереди, выпала металлическая деталь. Она попала в следующую за ним фуры марки «ДАФ». Ту занесло, и после столкновения с отбойником автомобиль вспыхнул. Дорогу пришлось заблокировать, водителей направляли в объезд. Образовалась пробка длиной в несколько километров. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.Погибшего рыбака обнаружили 18 ноября в Багаевском районе. Как установили спасатели, он погиб 14 ноября. 55-летний мужчина отплыл от берега на резиновой лодке примерно на триста метров для рыбалки. Посреди Дона он не удержал равновесие, упал в воду и, не сумев забраться обратно в лодку, утонул.Всего за прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 41 возгорание. Самое страшное из них произошло 19 ноября в хуторе Слободском Семикаракорского района. Площадь возгорания составила всего четыре квадратных метра, с огнем буквально удалось справиться без пожарных. Но даже такой пожар может стать причиной трагедии — угарным газом отравился спавший в комнате двухлетний мальчик. По информации Donday, отец включил в комнате обогреватель, когда положил сына спать, а сам пошел в магазин за продуктами. Электрический радиатор подпалил мебель рядом. Когда взрослые заметили ситуацию, было уже поздно. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проводится прокурорская проверка.Другой пожар случился в Новочеркасске 18 ноября. В частном доме на улице Ярославской в аварийном режиме работала кухонная плита. Началось возгорание, пламя охватило три квадрата. В итоге пожарные оперативно справились с ЧС и пострадал только хозяин дома, который получил ожоги, пытаясь потушить огонь своими силами.Также в числе крупных происшествий — пожар в Аксайском районе 20 ноября и возгорание в банном комплексе в Ростове. Во время первого ЧС огонь охватил 100 квадратных метров, полностью сгорел гараж с минивэном. Площадь второго пожара составила 250 квадратных метров, причем две дюжины спасателей смогли справиться с огнем лишь спустя пять часов.На этой неделе также проводилась активная подготовка к сезону пожаров 2026 года. Специалисты организовали 78 контролируемых выжиганий сухой травы на общей площади более 149 гектаров в разных районах области.