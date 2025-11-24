Новости
Пассажирский автобус вспыхнул во время движения на Северном в Ростове

В Ростове-на-Дону во время поездки произошло возгорание в салоне городского автобуса. Свидетели инцидента опубликовали видео и фото с места событий в социальных сетях.

Исключительное происшествие случилось днем 24 ноября на улице Королева, 29 В. По информации от местных жителей, источник возгорания в автобусе, следовавшем по маршруту №78 «Верхний Темерник - Центральный Рынок», возник в задней части транспортного средства. Жители Ростова сообщили, что до приезда пожарных служб они своими силами боролись с огнем, используя подручные огнетушители.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Ростовской области, в момент инцидента в салоне автобуса не было пассажиров. В результате пожара никто не пострадал.
Фото: Соцсети
