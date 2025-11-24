Новости
Донской врач рассказала про эффективные упражнения для укрепления иммунитета

Не существует мгновенного способа резко усилить иммунную систему. Однако, при условии целеустремленности и комплексного подхода улучшение самочувствия вполне достижимо. Специалисты рекомендуют начать с доступного – регулярной, не изнуряющей физической активности. Врач Дарья Мелешко из Ростовской области поделилась информацией о наиболее действенных методах.

По мнению доктора, для поддержания иммунитета необходим целостный подход: достаточный сон, сбалансированное питание, отказ от пагубных привычек и физические упражнения. Умеренные физические нагрузки – отличный способ укрепить защитные функции организма и поддерживать хорошую физическую форму, подчеркивает Дарья.

Это могут быть как тренировки в спортзале или дома, так и обычные пешие прогулки. При сидячей работе рекомендуется устраивать небольшие паузы для выполнения даже простых упражнений. Сразу после пробуждения, не вставая с кровати, можно выполнить растяжку, советует врач. Это любые движения, направленные на вытягивание и растягивание мышц. Затем можно приступать к полноценной зарядке.

По словам специалиста, в течение дня следует уделить время кардионагрузке: ходьбе, бегу на месте, легким прыжкам. Такие упражнения задействуют все системы организма.

Важно, чтобы занятия проходили с умеренной интенсивностью, так как они гораздо полезнее, чем редкие интенсивные тренировки. Это обеспечит накопительный эффект. Избегайте переутомления и тренировок на пределе возможностей. В среднем интенсивность занятий для взрослого человека должна быть такой, чтобы пульс не превышал 130 ударов в минуту. Для пожилых людей – около 110 ударов в минуту, уточняет врач.

Если полноценные занятия спортом невозможны, врач советует проводить больше времени на свежем воздухе и гулять пешком. Даже минимальная физическая активность повышает общий тонус организма и снижает риск развития многих заболеваний.
